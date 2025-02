Romadailynews.it - Al Teatro Tor Bella Monaca Cinzia Leone il 9 marzo con lo spettacolo “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!”

seinei..!”scritto dae Fabio Muredduproduzione Maximo Event di Nicolò InnocenziDomenica 92025, ore 21.00Tor– Roma Il prossimo 92025, ilTordi Roma (Via Bruno Cirino 5) ospiterà unoesilarante che unisce comicità, riflessione e un’analisi ironica del legame madre-figlia:, seinei..!, scritto dae Fabio Mureddu e interpretato dalla stessa. In quella data, a grande richiesta e visto il successo che losta riscuotendo, andrà in scena sia alle ore 17:00 che alle ore 21:00.guiderà il pubblico in un viaggio divertente e toccante alla scoperta della “mammità”, esplorando con leggerezza e profondità il distacco dal cordone ombelicale, l’influenza delle madri sulle proprie figlie e il circolo che si perpetua di generazione in generazione.