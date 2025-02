Romadailynews.it - Al Teatro Ghione “Dr Jeckill & Mr. Hyde” dal 6 al 9 marzo 2025

Dal 6 al 9della Luce e dell’OmbraPresentaDr. Jekyll; Mr.Da Robert Louis StevensonRegia di Gennaro Duccillicon Gennaro Duccilli, Eleonora Mancini, Maria Angelica Duccilli, Paolo Ricchi, Natale Russo, Giordano Luci, Fabrizio Rinaldi, Matteo Rancadore, Isabella de Cesaris, Priscilla Menin, Raffaello Micheli, Lorenzo Romanazzi, Samuele Libertucci, Vittoria PacettiScene: Sergio Gotti, Luci: Antonio Accardo, Sound design: Giulio Duccilli, Produzione:della Luce e dell’Ombra NOTE DI REGIALondra 1886. Il dottor Henry Jekyll, medico affermato e stimato, studia con dedizione la psiche umana. Dopo vari e originali esperimenti, giunge alla composizione di una pozione dagli effetti straordinari. La prova su se stesso e subisce una trasformazione tale da far emergere la sua seconda natura, quella non domata da morale o educazione: «La droga infatti, di per se stessa, non agiva in un senso piuttosto che nell’altro, non era divina né diabolica di per sé; scosse le porte che incarceravano le mie inclinazioni».