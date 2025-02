Liberoquotidiano.it - "Al prossimo giro...": Massimo Giannini terrorizzato da AfD, l'ora della catastrofe su La7

Leggi su Liberoquotidiano.it

Trump e Putin «si piacciono a pelle. Donald è umorale e non strategico, Vladimir lo è molto di più». A Tagadà, su La7, Tiziana Panella spazia agilmente con i suoi ospiti, l'ex direttore del Tg3 Antonio Di Bella e l'editorialista di Repubblica, da Berlino a Washington, andata e ritorno. Di Bella sottolinea come l'intervento di Meloni sull'Ucraina «coincida con la posizione del New York Post, giornale conservatore, che ha fatto una copertina dal titolo “Putin è un dittatore”, ricordando poi in 10 punti con Douglas Murray, che è un ultra-conservatore, che a) l'Ucraina è stata attaccata, b) l'Ucraina è amica dell'Occidente, dell'Europa e anche dell'America e c) perfino per l'America è utile avere amica l'Ucraina e pericoloso avere amica la Russia. Quindi in qualche moda Meloni si mette nel solco dei conservatori preoccupati per Trump.