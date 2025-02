Ilgiorno.it - “Al Parco della Musica una rassegna stabile che punta sulla qualità”: parola di ad Gualtiero Sabatini (Unipol Arena)

Milano – “L’idea è quella di creare unacon lo stesso spirito di Sequoie Music Park, ma che, a differenza dell’omologo bolognese, possa diventare un contenitore residente” spiega, ad dell’, direttore del Sequoie Music Park e responsabile del progetto. “Per questo anno zero ci concentreremo su una programmazione di un mese e mezzo, mentre dal 2026 il cartellone abbraccerà giugno, luglio, agosto e settembre.è qualcosa di più di Sequoie perché la capienza ci permette di ospitare artisti che le dimensioni ridotte deldelle Caserme Rosse nel capoluogo emiliano non consentono. Da qui la voglia di creare il contenitore culturale che abbiamo sempre sognato”. Ovvero? “Un luogo per lache non badi solo al numero dei paganti, ma anche alladegli artisti e delle strutture realizzate in armonia con lo spirito del polmone verde al limite est delForlanini.