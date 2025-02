Ilnapolista.it - Al Cda Inter c’era un consigliere a capo di una società di scommesse online, Marotta: «sono impreparato»

“prende atto di quello che dice (Filippo Roma, inviato delle Iene, ndr) e non aggiunge altro”. Così liquida la domande del giornalista delle Iene che al presidente dell’aveva chiesto un chiarimento sulle dimissioni delCarassai,di unadi, la ‘MicroGame’. Il tutto è avvenuto durante la conferenza stampa a margine dell’Assemblea dei Soci che si è svolta ieri a San Siro. Dopo la non-risposta, il collegamento con la conferenza sirompe.Leggi anche:annuncia che l’non ha un euro: «Punteremo su profili giovani importanti»BECCATI DI NUOVO! MA QUANTE NE FANNO! Notate la faccia di #e il sorrisino finale mentre in tutta fretta smonta e scappa!Mi raccomando #Chinè continua a farti prendere in giro, ma chiedo: quanto durerà la protezione? #Lazio pic.