Lanazione.it - Al Bar “Tre Cancelli“ titolari e dipendenti travestiti da carcerati

Leggi su Lanazione.it

Il Carnevale rappresenta sempre un’ottima occasione per divertirsi e per far divertire. Lo si puiò fare a volte anche sul proprio posto di lavoro, basta avere lo spirito giusto. Ed è quello che si sono detti i ragazzi che lavorano al “Bar Tre“, che in occasione di queste giornate di Carnevale si sono vestiti da. Lo stesso hanno ovviamente fatto anche i dueClaudio e Roberto. Il risultato lo vedete in queste foto. E anche i clienti hanno apprezzato la divertente novità.