Ai Quartieri Spagnoli domenica 2 marzo torna il Mercato della Terra di Slow Food

puntuale ilnegli spaziFondazione Foqus aicon pranzo from farm to fork al bistrot Quostro., dalle ore 9 alle 15, circa trenta piccoli produttori campani, espongono e vendono il meglioloro produzione nella grande corte di Foqus. Sono agricoltori, casari, viticoltori e artigiani, sui banchi il fresco di stagione, ma anche conserve e prodotti trasformati.Tra i produttori presenti: Azienda agricola Cereris di Cervinara, Frantoio Borreca azienda olearia di Pannarano, Spicchi Flegrei di Raffaella Melilli laboratorio di trasformazione di prodotti agricoli con sede a Pozzuoli, Azienda agricola Luigi Turboli di Brusciano. Un’occasione per un incontro ravvicinato con i produttori e per una spesa buona, consapevole e giusta.