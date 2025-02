Ilgiorno.it - Agricoltura, Fabio Losio alla guida di Riccagioia

Torrazza Coste (Pavia) - Fondazione5.0, Innovation Hub ha un nuovo Consiglio di amministrazione. A presiedere il centro riferimento nazionale di ricerca e trasferimento di competenze dedicato all’Agritech e Foodtech partecipato da Ersaf per Regione Lombardia e da importanti gruppi industriali è stato scelto, presidente di Ersaf Lombardia affiancato da Alessandra Bonetti, direttore generale di Rurall, società che vede tra i suoi azionisti Bonifiche Ferraresi spa, il più importante Gruppo Agroindustriale italiano quotato e Maria Chiara Zaganelli direttore generale del Crea. “Regione Lombardia – dichiara l’assessore all’, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – crede fortemente in centri di eccellenza come, che rappresentano la piena alleanza tra chi amministra e la scienza.