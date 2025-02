Ilrestodelcarlino.it - Agli assoluti conferme per la Fratellanza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ un week end di piazzamenti di prestigio, ma anche della riconferma di Enrico Montanari tra i big del salto triplo, con una meda di bronzo che va a bissare quella di un anno fa, quello che si è chiuso domenica: il bilancio per la, ai campionati italiani Indoorandati in scena ad Ancona, è ancora una volta più che positivo, in un appuntamento che ha visto in pista il meglio dell’atletica italiana. Il risultato più importante è sicuramente quello di Enrico Montanari nel salto Triplo, in una giornata non semplice visti i cinque nulli arrivati negli altri cinque tentativi, ma è bastato il secondo balzo, decisivo per la meda, per portare Montanari al terzo posto, battendo di un solo centimetro l’azzurro Ihemeje, e realizzando con 16,19 metri la miglior prestazione stagionale.