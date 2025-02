Palermotoday.it - Aggressioni alle forze dell'ordine, Uil Palermo: "Solidarietà ai colleghi, servono maggiori tutele"

Leggi su Palermotoday.it

"Quasi non passa giorno che non avvengano. Tra le ultime lo scooter lanciato contro una pattugliaa polizia di Stato ae addirittura il Reparto antisommossa che nella giornata di ieri si è dovuto schierare dopo un intervento in strada, sempre nel.