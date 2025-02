Ilrestodelcarlino.it - Aggressione al Lido, già 100 firme. Sos al Prefetto e lettera in Procura

Sono oltre 100 i genitori fanesi di figli minorenni che hanno sottoscritto la richiesta per avere un incontro con ilEmanuela Saverio Greco. La, inviata domenica pomeriggio, nasce da un’iniziativa dei genitori di tutta la città, che si sono costituiti spontaneamente in comitato, a seguito dell’subita sabato 15 febbraio, al, intorno alle 23.45, da un gruppo di adolescenti: uno di loro colpito da un pugno ha riportato importanti lesioni interne ad un occhio. Dopo quanto accaduto alsi sono mobilitati sia i genitori per avere un incontro con il, sia i residenti per raccoglierea sostegno di un esposto da presentare altore della Repubblica nel quale richiedono esplicitamente "provvedimenti di ordine pubblico per riportare tranquillità e sicurezza al".