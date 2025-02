Ilgiorno.it - Agenti aggrediti al centro Caritas, "servono tutele adeguate"

Leggi su Ilgiorno.it

L’aggressione ai danni di due, da parte di un ventiseienne originario della Guinea alla fine della scorsa settimana durante un intervento aldi accoglienzadi Lodi di via Battisti, suscita la reazione di Claudio Galluzzi (nella foto), neo segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia Sap di Lodi. "Ci aspettiamo da politica e istituzioni risposte celeri – dice Galluzzi –. Ormai quasi quotidianamente apprendiamo di aggressioni ai danni delle forze dell’ordine, episodi che colpiscono per il numero e le modalità. A Lodi i colleghi erano intervenuti per placare un cittadino gambiano, intento a danneggiare i beni della struttura. Un richiedente asilo, che ha reagito con calci, pugni e morsi. Poi l’arresto". "Da tempo invochiamo l’approvazione del decreto legge Sicurezza, approvato dalla Camera, ma ancora fermo al Senato e che prevede maggiori sanzioni in caso di aggressione a pubblico ufficiale e l’adozione di bodycam per il personale in servizio – aggiunge –.