Romadailynews.it - Agenda Assessori martedì 25 febbraio

Ore 10.30 – L’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli interverrà al Convegno “Microcredito e inclusione finanziaria: per un nuovo rapporto con la comunità e i territori” durante il quale verranno presentati il 6° RAPPORTO SULL’INCLUSIONE FINANZIARIA E IL 18°RAPPORTO SUL MICROCREDITO IN ITALIA (Sede ACRI – via Del Corso, 267).