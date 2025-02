Ilgiorno.it - Affetto, preghiera, attesa: monsignor Delpini e la vicinanza a papa Francesco

Milano – Cosa dire e come pregare accompagnando la malattia diricoverato al Gemelli? In un video diffuso dall'arcidiocesi di Milano,Mariosottolinea tre concetti. "Anzitutto - dice l’arcivescovo – l'per il, che si esprime con il pensiero, con l'ascolto quasi ossessivo delle notizie, con tanta gente che prega, che vuole lasciare una parola per lui. L'è ciò che ci unisce'' e avvicina ''il popolo cristiano e tante persone'' al Pontefice.aggiunge: "È l'per un uomo che con la sua parola, con il suo esempio, con le sue insistenze ci ha toccato il cuore, ha motivato a pensieri più ampi e a una visione del mondo più profonda''. Il secondo termine è: "Non chiede delle cose, invoca lo Spirito Santo perché ilpossa vivere questo momento, questa sofferenza, questo isolamento, questo dolore insegnando alla Chiesa'' stessa, ed esercitando "il suoper noi, anche portando questa sofferenza''.