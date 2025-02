Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, clamorosa promozione per Stefano De Martino: ecco dove lo piazzano

La scommessa di Rai 1 è sul tavolo:Dein prima serata, con uno speciale "vip" di. L'indiscrezione è stata lanciata da TvBlog ed è di quelle pesanti, in grado di stravolgere i palinsesti ma soprattutto gli equilibri futuri della tv di Stato (e pure della concorrenza). A Viale Mazzini avrebbero chiesto al conduttore del quiz show capace di sfiorare e superare a ripetezione la quota-choc di 6 milioni di telespettatori nella decisiva fascia oraria dell'access prime time di Rai 1 di spostarsi in prima serata, per una notte. Ci sarebbe anche la data pronta: venerdì 2 maggio, con unin versione deluxe, lungo fino a mezzanotte e con protagonisti concorrenti e pacchisti famosi. Una formula, almeno sulla carta, a spaccare ascolti e share. Per Denon sarebbe la prima conduzione in prima serata, avendo già una ormai solida esperienza alla guida di Stasera tutto è possibile, il godibile e fortunato comedy show del martedì sera su Rai 2.