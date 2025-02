Liberoquotidiano.it - "AfD fuori dal governo? Cosa rischiano Germania ed Europa": la bomba dai vertici FdI

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lapotrebbe svoltare a destra, ma il cancelliere designato Friedrich Merz non ne ha il coraggio. Il leader della Cdu, il giorno dopo le elezioni vinte, ha detto a chiare lettere: "Abbiamo un mandato chiaro, costruiremo una Grosse Koalition". Se sarà solo con la Spd o se coinvolgerà anche i Verdi, si vedrà. Da qui, la previsione, non proprio ottimistica di Nicola Procaccini,rlamentare di Fratelli d'Italia e co-presidente di ECR, il gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo. Un osservatore privilegiato, insomma, dei rapporti tra i popolari (di cui Merz fa parte) e la destra, anche nella sua versione politicamente più dura come Alternative fur Deutschland guidato da Alice Weidel, anche per questo in grado di "fotografare" la strategia di Merz prima ancora del suo annuncio ufficiale.