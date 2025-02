Zonawrestling.net - AEW: Jake “The Snake” Roberts spiega perché nonostante sia in AEW appare regolarmente nei videogames WWE

è una figura manageriale cardine della AEW fin dal suo arrivo nel 2020.Ma c’è un dato curioso che lo rappresenta,lavori per la “concorrenza”come personaggio nella serie di videogiochi WWE 2K.ha due contratti Parlando al ThePit podcast,ha risposto alla domanda di un fan relativa proprio alla singolare questione, ecco le sue parole:“Beh sono speciale. Sono in una situazione dove lavoro per la AEW pur mantenendo il mio contratto da Leggenda. Ho detto all’AEW che avrei voluto tenermelo (il contratto da Leggenda) e loro mi hanno risposto ‘Bene, fai pure’; quindi quando sono tornato in WWE gli ho detto che di lì a poco avrei lavorato per la AEW e mi hanno dato la loro benedizione. Parliamoci chiaro, vogliono ancora far soldi con me.