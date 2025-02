Aeroporto, "Pronti 9 miliardi di investimenti privati per lo sviluppo di Fiumicino"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 febbraio 2025 – “La politica si svegli e faccia sì che il piano didisia approvato immediatamente perché possa essere realizzato in tempi brevissimi, per accogliere quella maggior massa di passeggeri prevista transitare anei prossimi anni”.Lo ha detto Gianni Letta, ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al convegno “Green Deal del Trasporto Aereo – Intermodalità e capacità infrastrutturale” organizzato dall’Enac, in collaborazione con Luiss School of Law – Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà” e con il supporto di Enav e Aeroporti di Roma, che si è tenuto questa mattina presso Palazzo Wedekind a Roma.“Lufthansa non è arrivata in una landa deserta -ha spiegato Letta-, perché l’diha vinto per anni il premio di miglior scalo d’Europa ed è tra i primi del mondo.