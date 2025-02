Ilrestodelcarlino.it - Adesca un bimbo di 9 anni al parco e lo molesta sessualmente nel garage, rider sotto accusa

Ancona, 25 febbraio 2025 –to da une portato in undove sarebbe statoto. In due occasioni un bambino di 9si sarebbe trovato a subire carezze intime e a guardare foto di atti sessuali sul cellulare del suotore. Per farlo stare zitto illo avrebbe anche minacciato così: “Se lo dici a tuo padre ti picchio”. Per un po’ il minore è riuscito a non raccontare nulla, impietrito da quella frase e scioccato per quello che gli era accaduto. Un silenzio angosciante che ha insospettito la sorella maggiore. Il bambino era diventato troppo taciturno, mangiava poco e non voleva più uscire di casa. Poco a poco ha raccontato a lei alcuni particolari e la sorella ha subito intuito l’orrore. Il passo successivo è stato dirlo al padre e alla madre. Insieme sono riusciti a farsi raccontare tutto e a farsi indicare il responsabile.