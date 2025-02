Addio Roberta Flack leggenda anni ' 70

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.45, la cantante vincitrice del Grammy con il classico "Killing Me Softly With His Song" e una delle voci più iconiche degli'70, è morta oggi a 88. L'addetto stampa diha annunciato la sua morte senza citarne la causa. L'influente star del pop e dell'R&B negli ultimiaveva perso la capacità di cantare a causa della SLA, che le fu diagnosticata nel 2022."E' morta pacificamente circondata dalla sua famiglia", si legge nella dichiarazione