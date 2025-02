Amica.it - Addio Roberta Flack, che non era solo la voce di “Killing me Softly”

Lutto nel mondo della musica: è morta a 88 anni la cantante, iconicasoul famosa in particolare per il brano Killing Me Softly (With His Song), che fu poi rifatto dai Fugees diventando uno dei singoli hip hop più famosi della storia.Vincitrice di quattro Grammy Award,soffriva di sclerosi laterale amiotrofica, malattia che l’aveva costretta a direai palchi. L’ultimo album in studio risale al 2012, l’ultima esibizione live al 2008. Nel 1999 una stella con il suo nome fu inserita nella Hollywood Walk of Fame., iconicacelebrata in tutto il mondoKilling Me Softly è probabilmente una delle sue canzoni più celebri. Uscito nel 1973, rimase in testa alle classifiche per settimane e fu al centro di tantissime cover, anche se quella più nota è certamente quella dei Fugees, datata 1996.