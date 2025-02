Anteprima24.it - Addio pompe di sollevamento: niente più disagi in zona San Giacomo e via delle Monache

Tempo di lettura: 2 minutiCirca 298 metri di trivellazione, al di sotto della collina di San, ed un grossoo che viene risolto per i cittadini.Sono in corso le attività di perforazione sul punto in questione che consentiranno di allacciare diverse case site in via Saned in viaalla fognatura di via Roma, eliminando così il meccanismodiil cui mancato funzionamento diversi e ripetuti inconvenienti ha causato nel tempo.L’intervento in questione si incastona nel più ampio contesto dei lavori di riqualificazione della rete fognaria che sono in corso sul territorio.Ad essere condotte sono opere di adeguamento e di riqualificazione della rete fognaria, attraverso l’ammodernamentocondotte, nonché la posizione di tubature ex novo in punti del territorio dove la rete stessa era del tutto mancante quali le aree di via Monte Lecito, via Chieale e via San