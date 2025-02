Thesocialpost.it - Addio Margot, la “bimba senza orecchie” nata con una rarissima sindrome: il triste annuncio

«Il nostro mondo si è fermato, proviamo un vuoto enorme, un dolore che nessuno potrà mai colmare». Sono le parole commosse dei genitori diBrossard-Dureissex, che hanno voluto condividere su Facebook lanotizia della morte della loro bambina, che ha lasciato questo mondo «tranquillamente nel sonno» all’età di soli quattro anni.Leggi anche: Sondaggio Swg per il tg di Mentana: FdI supera il 30%, Pd staccato di 8 puntiUna vita interrotta troppo presto.era conosciuta sui social per esserea causa di una rara malformazione. I suoi genitori avevano creato una pagina Facebook per raccontare la loro storia e raccogliere fondi per un intervento chirurgico di ricostruzione negli Stati Uniti. Purtroppo, la piccola non ha potuto vincere la sua difficile battaglia.