Addio Inzaghi l’Inter ha scelto il sostituto | Oaktree approva

di Simonelavora al presente e al futuro, la società intanto ha le idee chiare e starebbe valutando un’interessante opzione. In questi minuti si sta giocando la sfida di Coppa Italia tra Inter e Lazio con i nerazzurri che potrebbero ottenere cosi il pass per la semifinale di Coppa Italia e l’ennesimo doppio derby di coppa di questi anni. Mentre la squadra è piena di impegni, in tutte le competizioni, la società sta facendo le proprie valutazioni, Marotta ha annunciato l’arrivo dell’Under 23 pere potrebbero esserci presto anche altre novità.hail(Lapresse) TvPlayIl futuro di Simonein nerazzurro resta in bilico e la società sta valutando alcune situazioni.ha vinto e fatto molto bene nel club nerazzurro ma la società a fine anno pensa ad una rivoluzione, potrebbero cambiare tante cose e tra queste c’è sicuramente un ringiovanimento della rosa e probabilmente – almeno all’inizio – cambieranno gli obiettivi del club.