Ilgiornaleditalia.it - Addio a Roberta Flack, morta per infarto a 88 anni la cantante di Killing me softly with his song, aveva la SLA dal 2022

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Grazie al brano vinse il Grammy Award come miglior album nel 1974 e raggiunse la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 per cinque settimane consecutive, èa 88lanota per i suoi successi musicali come The First Time Ever I Saw Your Face