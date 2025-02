Inter-news.it - Adani sicuro: «Napoli-Inter decisiva per Inzaghi! Vi spiego»

Danieledi una cosa sullo scontro diretto tra. L’attuale opinionista di Viva el Futbol ipotizza una conclusione.PRECEDENTE – Lo scorso sabato gli uomini di Simonehanno vinto per 1-0 ma hanno sofferto fino alla fine. A San Siro non è andato tutto per il verso giusto, Patrick Vieira aveva trovato le soluzioni per bloccare gli avversari. Danielene parla in questo modo: «La partita trae Genoa è stata sporca, poi la palla della partita ce l’ha Ekuban. Josep Martinez fa una gran parata sul calcio d’angolo. L’ha investito soldi su di lui e fa una parata che va fatta. I nerazzurri sono stati superiori al Genoa ma è mancata fluidità e in questi casa manca una soluzione alternativa. Se la partita non si stappa, allora serve il calcio piazzato, serve Lautaro Martinez.