Adani | Lautaro l’uomo decisivo per l’Inter Contro il Napoli può essere la svolta scudetto

: “perilpuòla”">L’ex difensore delDanieleha analizzato le dinamiche della corsadurante il podcast “Viva el Futbol”, soffermandosi in particolare sul ruolo cruciale diMartinez e sull’importanza del prossimo big match trae Inter., da sempre attento osservatore delle strategie di gioco, ha messo in luce alcune carenze offensive della squadra nerazzurra, sottolineando come il talento argentino sia spesso la chiave per sbloccare le partite più complesse.“Ero allo stadio e osservavo le azioni: vedevo che mancava un giocatore come Luis Diaz, capace di puntaree dribblare nel traffico. O il pallone veniva crossato di prima o passava da un compagno, ma quando serve attaccare nello stretto, non c’è neanche uno come Perisic che fa il doppio passo” – ha spiegato– “Ed è in queste situazioni che diventa fondamentale il calcio piazzato o il guizzo diMartinez, che sa fare la differenza nei momenti chiave”.