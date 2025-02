Internews24.com - Adani critica l’Inter: «Col Genoa partita sporca, è mancata la fluidità di gioco. Si sentiva la mancanza di un giocatore come Perisic, vi spiego»

di RedazioneL’ex difensore del, Lele, ha commentato così la vittoria ottenuta dai nerazzurri in campionato contro ilIntervenuto nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol su Twitch, Leleha commentato così il successo ottenuto dalcontro ilin campionato.PAROLE – «E’ stata una gara particolare, un po’, contro unin salute. Poi non dimentichiamoci che Ekuban ha la palla dellae Martinez fa una grande parata. E’ un portiere su cui hanno investito dei soldi, ora dovrà giocare altre partite prima del rientro di Sommer. Poi non sto a dire chenon sia stata superiore al, ma èladie una soluzione alternativa. Quando la palla arriva sula trequarti non c’è Luis Diaz che ti punta: o crossi di prima o giri la palla, cosa chesa fare.