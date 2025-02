Sport.quotidiano.net - Adamant, tornano i duelli roventi con la Gardonese

L’torna in palestra stamattina per cominciare a preparare il terzo impegno dei Play-In Gold, domenica alla Bondi Arena contro ladell’ex Davico. I biancazzurri stanno vivendo un momento d’oro, e sul campo di Pizzighettone hanno centrato l’ottavo successo di fila, conservando l’imbattibilità in questo avvio di 2025 fin qui pressoché perfetto. Ferrara è andata ancora una volta oltre le assenze, giocando una partita sontuosa su ambo i lati del campo e mascherando la mancanza di un playmaker puro in campo. I risultati dell’ultimo turno hanno sorriso ai biancazzurri, che in virtù delle contemporanee sconfitte di Monfalcone ed Iseo mantengono il primo posto assieme a Pordenone, vittoriosa sul parquet della stessa, prossima avversaria dell’alla Bondi Arena. Da quest’oggi Roberto Chessari dovrebbe ricominciare ad allenarsi parzialmente in gruppo, con l’obiettivo di averlo a disposizione per la sfida di domenica, così da allungare le rotazioni e ritrovare perlomeno un regista puro in campo, in attesa del recupero di Ballabio, che ne avrà ancora per un po’ di tempo.