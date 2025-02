Lanazione.it - Ad Arezzo Fiere oltre 15.000 visitatori per Esotika: l’evento si conferma come una delle più importanti manifestazioni Pet in Italia

Leggi su Lanazione.it

, 25 febbraio 2025 – “Abbiamo fatto centro ancora una volta.è stato un grande successo per numero die intensità della partecipazione di esperti e famiglie”. Sono parole dell’ideatore e organizzatore della manifestazione appena conclusa addi Congressi, Daniel Baiocco, che esprime la sua soddisfazione orgogliosa per questo partecipatissimo evento e per le brillanti iniziative interne dedicate agli animali durante lo scorso weekend aretino. “- continua Baiocco - ha dimostrato anche stavolta di essere la città che unisce il Nord e il Sud dell’, anche grazie ad una manifestazione a cui hanno partecipato130 espositori provenienti da ogni parte del Paese e anche dell’Europa e che ha visto la presenza di quasi 15.000: ecco quindi chePet Show siunapiùpet del nostro Paese, visto che conta ormai ben quindici edizioni che si svolgono su tutto il territorio nazionale”.