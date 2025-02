Thesocialpost.it - Acquisto prima casa nel 2025? Ecco tutti gli sconti e le agevolazioni statali per risparmiare

Anche nelsi possono continuare a sfruttare alcuni bonus e alcuneper l’della. Le opportunità sono diverse, così come le occasioni per poter. Lo studio Brocardi ha realizzato a questo proposito una guida rapida utile a chi sta pensando di fare il grande passo. Ladi proprietà è un sogno per molti italiani, è un bene che protegge dall’inflazione, avendo una tendenza storica alla rivalutazione nel lungo periodo, e può generare rendite da affitto. Nel nostro Paese l’interesse ad acquistare o investire negli immobili non tramonta mai. I costi di compravendita, però, spesso rappresentano un ostacolo insormontabile. Ci sono però alcuni aiuti che lo Stato prevede, anche nel, a favore di chi vuole acquistare la. Vediamo in sintesi quali sono.