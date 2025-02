Ilrestodelcarlino.it - Acquedotto, lavori finiti. Addio al vecchio serbatoio

Sono terminati idi Hera per il potenziamento e l’ammodernamento dell’di via Antica Popilia, iniziati nell’estate del 2023. L’investimento complessivo è di 1,4 milioni di euro, somma che ha consentito la sostituzione delle elettropompe con nuovi modelli di ultima generazione e il miglioramento del sistema di monitoraggio. L’intervento consentirà, una volta terminato l’iter burocratico, la demolizione dell’in cemento armato risalente agli anni ’60, che altrimenti avrebbe richiesto onerosi interventi di adeguamento. "Si tratta di un intervento vitale per Ravenna e per tutta la provincia, perché la centrale fornisce acqua potabile non solo al centro cittadino, ma anche alle frazioni e i comuni a nord-ovest della città fino ad Alfonsine", commenta l’assessora Federica del Conte.