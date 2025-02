Lanazione.it - Acf, la fase nazionale è iniziata nel migliore dei modi per l’Under 17, che in trasferta contro la Ternana conquista i tre punti

Arezzo, 25 febbraio 2025 – UNDER 17:– ACF AREZZO 0-3 Laneldeiper17, che inlai tre. Le cittine di Spataro iniziano subito forte con la prima occasione arriva a pochi secondi dal fischio d’inizio con Arena. Le marcature si aprono al 6’, con Hervieux che batte Ricci con un bel tiro diagonale. Il primo tempo si chiude con il risultato di 2-0 per le amaranto, grazie alla rete di Marra che al 38’ riesce a liberarsi dalla marcatura e a mettere la palla all’incrocio. Nel corso della seconda frazione di gioco le cittine continuano ad assediare l’area delle Fere. All’82’ la doppietta di Hervieux sancisce la vittoria delle amaranto con tre gol di scarto.: Ricci, Bianconi, De Angelis, Ottaviani (46’ Tei, 74’ Anselmi), Locci (19’ Crispoldi), Seccolini, Trippetti (86’ Rocchi), Proietti, Fiori, Senigaglia, Castellani (89’ Di Calisto) A disposizione: Oriolesi, Paolini, Proietti, Pinchi All.