Iltempo.it - Accordo Usa-Ucraina sulle risorse minerarie: Zelensky piegato da Trump

Leggi su Iltempo.it

L'ha concordato con gli Usa unsueed è pronta a firmare l'intesa. La nazione guidata da Volodymyr, secondo Financial Times citando funzionari di Kiev, è ora pronta a firmare l'sullo sviluppo congiunto delle sue, tra cui petrolio e gas, dopo che gli Stati Uniti di Donaldhanno ritirato le richieste di diritto a 500 miliardi di dollari di potenziali entrate derivanti dallo sfruttamento di tali. Le fonti ucraine del FT hanno sostenuto di aver negoziato condizioni molto più favorevoli e hanno descritto l'come un 'modo per ampliare le relazioni con gli Stati Uniti e consolidare le prospettive dell'dopo tre anni di guerra'. Sempre secondo il quotidiano britannico, l'Unione europea e il Regno Unito sono in colloqui per sviluppare un fondo comune per la difesa europea, che potrebbe anche essere sotto forma di Banca per il riarmo.