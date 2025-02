Panorama.it - Accordo «storico» con gli Emirati: 40 miliardi e impulso al Piano Mattei

Visita in pompa magna dell’emiro Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ospite del Forum traArabi e Italia inaugurato da Giorgia Meloni. Una giornata che ha visto chiudere oltre una trentina di accordi tra 200 operatori di entrambe le nazionalità per una somma di investimentiche si avvicina ai 40di euro. Presenti: Eni, Fincantieri, Leonardo, Sace, Cdp, Enel, Elettronica, Intesa, Tim, Newcleo ed F2i. «È una giornata che considero storica», ha detto il premier nel suo intervento. «A volte usiamo questa parola a sproposito, ma questo è uno dei casi in cui non è a sproposito parlare di giornata storica. Questo Business forum è una tappa fondamentale nel rapporto fra le nostre nazioni, nella prima visita di Stato di un presidente degliArabi Uniti in Italia», ha aggiunto.