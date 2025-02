Calciomercato.it - “Accordo al 95 per cento”: Osimhen è sempre più vicino

L’attaccante nigeriano destinato a dire addio definitivamente al Napoli in estate: per lui l’intesa è ormai prossima alla definizione totaleVia dal Napoli, ma per andare dove? Per Victorla certezza (o quasi) è che non vestirà più la maglia azzurra.“al 95%”:più(LaPresse) – Calciomercato.itQuando a giugno scadrà il prestito al Galatasaray, sarà il momento di decidere il futuro e per il nigeriano dovrà esserci la scelta definitiva. Il Napoli vorrebbe incassare i 75 milioni della clausola rescissoria che non spaventa certo le compagini più ricche d’Europa. Si è spesso parlato di Juventus per l’ex numero 9 partenopeo, con Giuntoli a cui non dispiacerebbe lavorare nuovamente con lui, dopo averlo portato in Italia dal Lille.Ma i bianconeri dovranno vedersela con la concorrenza che arriva dalla Premier League dove di società che possono permettersi di pagare i 75 milioni di clausola e anche il ricco ingaggio del calciatore non mancano di certo.