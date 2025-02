Bergamonews.it - Accademia Guardia di Finanza, consegnato il ricavato della raccolta fondi all’associazione “conGiulia Onlus”

Bergamo. Oggi, martedì 25 febbraio, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è statoildelle raccolteorganizzate in occasione degli eventi celebrativi dei 40 anni dell’a Bergamo, che si sono tenuti a dicembre dello scorso anno. All’evento hanno preso parte, oltre al Comandante dell’di, Generale di Divisione Cosimo Di Gesù, il direttore generale Francesco Locati e Greta Pugliese in rappresentanza di Fondazione Mediolanum, l’ente filantropico che da anni sostiene le iniziative legate al territorio e che per l’occasione ha raddoppiato l’importo raccolto con una donazione di 11.000 euro. Tutti insieme hannosimbolicamente l’assegno dell’importo di 22.170 euro al presidente dell’associazione “”.L’importodonazione è stato raggiunto anche grazie al sostegnopopolazione bergamasca che, durante la serata benefica organizzata al Teatro Donizetti lo scorso 1° dicembre, ha dimostrato una forte sensibilità all’iniziativa.