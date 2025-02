Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 25 febbraio: Sandro Tovalieri ed altre ricorrenze

25edNel campionato del secondo scudetto giallorosso venne portato una volta in panchina. In occasione della pubblicazione del libro ‘L’anno magico‘ di Susanna Marcellini e Massimo Paravani ha dichiarato: “Era il 1983 e io avevo diciassette anni quando per la prima volta entrai all’Olimpico accanto a giocatori come Roberto Pruzzo, Bruno Conti, Paulo Roberto Falcao, Sebino Nela”. Contribuirà successivamente alla sesta coccarda tricolore della storia romanista con otto reti in undici partite. In Serie A -compresi due spareggi- mise a segno quarantanove reti in 151 gare. Il 251965 è nato.Festeggia i novant’anni José Macia, detto Pepe, riserva della Seleçao ai Mondiali del 1958 e ’62. Vinse con il Santos di due Libertadores ettante Coppe Intercontinentali.