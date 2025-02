Justcalcio.com - AC Milan vuole firmare Luis Diaz da Liverpool

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ACè interessato adanella finestra di trasferimento estivo, secondo Fichajes. Il rapporto ha affermato che i giganti di Serie A stanno guardando l’ala internazionale della Colombia come potenziale sostituto di Rafael Leao, che potrebbe andarsene alla fine della stagione.è stato sui libri didal 2022 quando si è unito all’FC Porto. L’ala internazionale della Colombia è stata superba per i Reds e si è affermato come uno dei migliori e più importanti giocatori della squadra. L’ala ha segnato 13 gol e ha dato tre assist in 37 partite in tutte le competizioni finora in questa stagione.Ilè al settimo posto nella tavola di Serie A al momento con 41 punti da 25 partite, otto punti dietro la Juventus al quarto posto.