Absolute Batman, la rivoluzione del Cavaliere Oscuro

si tocca il suo gigantesco logo sul petto (non dissimile da quello visto nella sfortunata versione di Ben Affleck) e lo rimuove dalla tuta per attaccarlo a un bastone. L’enorme pipistrello si rivela essere la testa di un tomahawk con cui Bruce Wayne si scaglia all’attacco contro i violenti criminali dei “Party Animals”. Questa scena in tutta la sua crudezza fa parte del primo numero del nuovo, la nuova versione dell’eroe narrata da Scott Snyder e Nick Dragotta che vuole presentarci una visione “ribaltata” di uno dei simboli di casa DC.: mito e valori fondamentaliusa il logo come arma – © DC ComicsMa cos’è? La sua storia la conosciamo tutti al punto che anche al cinema ormai si è deciso di partire dando la sua nascita per assodata. L’uomo pipistrello è diventato senza ombra di dubbio un’icona del ventunesimo secolo e il cinema ha giocato un grande ruolo in questo.