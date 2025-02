Ilrestodelcarlino.it - Aborto, duello in piazza a colpi di striscioni

Un botta e risposta sull’si è consumato domenica in, ma non a parole, bensì a suon di. Nel pomeriggio infatti era stato allestito un banchetto informativo dell’associazione Pro Vita & Famiglia, con lo scopo di scoraggiare l’farmacologico. Accanto al banchetto, lungo la ringhiera che affaccia su via Mazzini, il presidio aveva appeso un manifesto con l’ allarmante dicitura: "Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva RU486: mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo", accompagnato da una donna esanime. Poco dopo, è apparso un altro manifesto, stavolta artigianale, a pochi centimetri, che recitava: "Questo non è stare dalla parte delle donne. Invece sì alla libertà di scelta". Una studentessa, Gloria Quadri, è l’artefice del controstriscione: "Il mio è stato un gesto spontaneo – ci dice – naturalmente emerso come reazione alla vista di un cartellone che personalmente ritengo leda i diritti delle donne.