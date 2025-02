A2A il tour del Patto con Milano Investimenti per 44 miliardi in città Il piano condiviso con i Municipi

Ilgiorno.it - A2A, il tour del Patto con Milano. Investimenti per 4,4 miliardi in città. Il piano condiviso con i Municipi

Lein Italia consumano il 29% dell’energia ma producono il 60% del pil. Il dato che emerge da uno studio di A2A – presentato all’ultimo Forum di Cernobbio – suggerisce come la connaturata efficienza dei centri urbani possa trasformarsi in leva di decarbonizzazione. Nella strategia di A2A lesono, infatti, catalizzatori di. In particolare, nel2024-2035 il Gruppo prevede di destinare 22alla transizione e all’economia circolare, con il 50% dei capex nelle aree urbane. Per quanto riguarda, 7di euro saranno investiti in progetti che riguardano laMetropolitana e 4,4il Comune. Ma quali saranno, nel concreto, gli impatti per i cittadini?conPer rispondere a questa domanda, la life company ha deciso di confrontarsi con il territorio in untra i quartieri per presentare il "con" e i punti delindustriale che coinvolgeranno la