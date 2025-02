Avellinotoday.it - A16, maxi-simulazione nella galleria Scampitella: testate le procedure di emergenza

Leggi su Avellinotoday.it

Unadi incidente stradale ha messo alla prova ledidell'autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Bari. L'esercitazione, organizzata da Autostrade per l'Italia (ASPI) in ottemperanza al Decreto Legislativo 264/2006, ha ricreato uno.