A St Morits l' auto d' epoca sfila sul ghiaccio

Niente sarà come prima: l'edizione 2025 di THE I.C.E. St. Moritz ha segnato una svolta nel panorama dei concorsi d'eleganza, coniugando in maniera impeccabile tradizione e modernità in una cornice naturale impareggiabile. Sul lago ghiacciato, a 1.800 metri di quota incorniciato dalle maestose vette dell'Engadina, la manifestazione ha raccolto, per la prima volta nei concorsi di eleganza, un pubblico internazionale arricchito da un'inaspettata presenza di giovani provenienti dall'Italia e da numerose nazioni, dall'Europa agli Stati Uniti fino al Giappone. Già nelle prime ore di venerdì, il cielo ha offerto un preambolo spettacolare: un biplano in stile “Barone Rosso”, un DC3 Dakota e una mongolfiera hanno disegnato scenari suggestivi, preannunciando due giornate di emozioni e raffinatezza. L'intera edizione ha fatto registrare il “sold out”, con i biglietti della anteprima, già esauriti con la vendita online, mentre i tagliandi di sabato si sono esauriti in poche ore al botteghino.