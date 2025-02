Ilfattoquotidiano.it - A scuola il libro di Veltroni sulla Costituzione: nella verifica del ministero c’è puzza di censura

C’èdi. Ladell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia – quindi deldell’Istruzione e del Merito –correttezza della diffusione del testo La più bella del mondo in unadi Buccinasco è assurda, grave, incoerente. La “colpa” di questo– donato dal sindaco della città agli studenti (ce ne fossero di amministrazioni che regalano libri!) è che sia scritto da Walter, giornalista, scrittore, regista, politico. Un “post comunista” secondo il deputato leghista Rossano Sasso; “il miglior alleato di Berlusconi”, a detta di Beppe Grillo; il principale responsabile – a detta di Giulietto Chiesa – della sconfitta della Sinistra nel 2008.Ma andiamo oltre la figura dell’ex sindaco di Roma. Facciamo una precisazione: ilcontestato da un consigliere comunale leghista di Buccinasco (che manco merita la citazione del nome per non fargli dono della propaganda) è stato scritto con Francesco Clementi che è professore ordinario di diritto pubblico italiano e comparato all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.