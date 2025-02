Agi.it - A Milano l'edicola di Corso Venezia diventa un rifugio-erbario

Leggi su Agi.it

AGI - Un'cheunper qualche tempo. Succede a, dal 27 febbraio al 2 marzo, dove la struttura disi trasforma per l'occasione anche in un portale verso le Dolomiti grazie all'installazione "di Bellezza Naturale", concepita dall'artista Arturo Delle Donne per la Fashion Week 2025. Si tratta di un esperimento di dialogo tra il mondo scientifico e l'universo artistico, trasferendo nel contesto urbano, in modo dirompente quanto irrituale, l'atmosfera rigenerativa delle Dolomiti bellunesi. Questo intervento site-specifica è una celebrazione della biodiversità e una riflessione profonda sul nostro rapporto con la natura. Attraverso un approccio visivo e concettuale raffinato, l'installazione invita i visitatori a immergersi in un locus di bellezza e contemplazione grazie anche ai principi attivi estratti da ingredienti naturali delle Dolomiti utilizzati da Dolomia nella creazione delle linee per la salute.