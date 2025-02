Bergamonews.it - A Loreto teatro civile per ridare dignità ai profughi scomparsi in mare

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Venerdì 28 febbraio alle 21 aldi, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “Naufraghi senza volto”, con la Compagnia della Cooperativa.peraiin, tratto dall’omonimo libro di Cristina Cattaneo che sarà presente e salirà sul palco a fine spettacolo, in dialogo con il giornalista Andrea Valesini.regia Renato Sarticon Laura Curino e Renato Sartivideo e immagini Mattia Colombo, Jacopo Loiodice, Valentina Cicognamusiche Carlo Boccadoroassistente Chicco Dossitecnica Jacopo Gussoniproduzionedella Cooperativa(+16 anni)È raro soffermarsi a pensare alla sofferenza di chi ha una persona cara che ha intrapreso un viaggio alla ricerca di un futuro migliore e non sa se ce l’abbia fatta, se stia bene, se lo rivedrà mai.