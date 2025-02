A gennaio Tesla in Europa a -45%, pesano ritardi gamma e polemiche su Musk

Leggi su .com

(Adnkronos) – L'volta le spalle alla, un brand che sui social viene da alcuni sprezzantemente definito 'Swasticar', dopo il contestato saluto 'simil-nazista' di Elon. Il sentiment era già percepibile, ma ora i dati – che pure vanno presi con le dovute cautele – lo confermano. In un mercato europeo che a.L'articolo Aina -45%,suproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino Lite: una nuova fabbrica in Italia?