Liberoquotidiano.it - "A cosa mi hanno costretta prima di ritirare il premio": Sanremo 2025, la denuncia di Iva Zanicchi

di salire sul palco diero molto emozionata, però poi è passato tutto. Unastrana che è successa è stata che mi è passata tutta la vita davanti, un po' come quando affoghi. Mia figlia mi ha rimproverata perché ho detto 'Meglio essere premiata da viva che da morta'": Ivalo ha detto nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 parlando delalla carriera che le è stato consegnato sul palco dell'Ariston durante il festival. L'artista, infatti, è stata la cantante donna che ha vinto più annate della kermesse musicale:ha trionfato con "Non pensare a me" del 1967; poi con "Zingara" del 1969; e infine con "Ciao cara come stai?" del 1974.ha rivelato che "per questoalla carriera, michiamata tantissimi colleghi e laè stata Ornella Vanoni che mi ha ricordato che, qualche anno fa, l'avevano dato a lei questo riconoscimento.