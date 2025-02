Ilrestodelcarlino.it - A 87 anni sventa la truffa del finto carabiniere

Faenza (Ravenna), 25 febbraio 2025 – Una richiesta di pagamento di una cauzione da ottomila euro per ottenere la liberazione della figlia arrestata per aver investito una bambina, finita in codice rosso all'ospedale. Tentativo dia Faenza C'era untore dietro la voce delche ha chiamato lunedì mattina Maria Suzzi, 87enne, residente a Faenza, per chiedere il pagamento di una cauzione per la liberazione della figlia Giuliana, che nel racconto deltore risultava essere stata da poco arrestata. Ma anche l'incidente stradale era ovviamente un'invenzione, parte del raggiro. L'anziana, sconvolta, ha allora chiamato un'altra delle sue figlie, Sonia Visani, la quale ha intuito trattarsi di un tentativo di. A quel punto la giovane si è immediatamente rivolta ai carabinieri.